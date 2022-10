Mercedes-Benz verkoopt ondanks inflatiezorgen meer luxeauto’s

Mercedes-Benz merkt vooralsnog weinig van het historisch lage consumentenvertrouwen als gevolg van de hoge inflatie. Het Duitse luxemerk voor auto’s verkocht van juli tot en met september ruim een vijfde meer personenauto’s dan een jaar eerder.

Mercedes-Benz verkocht in het derde kwartaal 517.800 auto’s, 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral van modellen uit het middelste segment van het merk verkocht het bedrijf uit Stuttgart meer dan een jaar eerder. De verkoopcijfers van de allerduurste auto’s liepen licht terug.

“De wereldwijde vraag naar Mercedes-Benz-auto’s blijft robuust, zelfs nu onzekerheid over de energietoevoer naar Europa en de aanhoudende Covid-problemen in Azië het consumentenvertrouwen beïnvloeden”, schrijft het concern in een update over de verkoopcijfers. Mercedes-Benz had ook nog last van problemen in de aanlevering van chips.

Op de voor luxeauto’s belangrijke Chinese markt verkocht Mercedes-Benz 37 procent meer wagens. Ook in Europa en de Verenigde Staten stegen de verkopen met dubbelcijferige percentages. Het aantal verkochte elektrische auto’s verdubbelde tot 30.000.

Eerder deze week bracht concurrent BMW zijn recentste verkoopcijfer naar buiten. Dit concern verkocht in het derde kwartaal 9,5 procent minder auto’s dan een jaar eerder, mede door onderdelentekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.