Meta komt met virtualrealitybril voor zakelijk gebruik

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms komt nog deze maand met een virtualrealitybril voor zakelijke gebruikers. De Meta Quest Pro heeft een krachtiger chip dan de op gamers gerichte Quest 2-bril, maar kan ook aanzienlijk korter gebruikt worden voordat die opnieuw opgeladen moet worden. Meta kondigde de nieuwe vr-bril aan tijdens een eigen conferentie. De Quest pro gaat in de Verenigde Staten 1500 dollar kosten.

Wat voor werk in virtual reality gedaan zou moeten worden, bleef onduidelijk tijdens de presentatie. Meta-topman Mark Zuckerberg noemde “serieuze consumenten die het allerbeste willen hebben of mensen die werk gedaan willen krijgen” als ideale klant. Enkele van de mogelijkheden die de bril biedt zijn gericht op bijvoorbeeld vergaderen. Zo kan de bril gezichten en ogen volgen waardoor gesprekken in virtual reality realistischer en dus persoonlijker voelen.

Facebook veranderde de naam van de onderneming vorig jaar in Meta Platforms. Het bedrijf wil vol inzetten op wat het de Metaverse noemt. Dat is een computerwereld waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken, maar ook bijvoorbeeld spellen kunnen spelen.

Onlangs plaatste Zuckerberg een plaatje van zijn avatar op sociale media. Dat zorgde ervoor dat er veel grappen over hem werden gemaakt, want de virtuele Mark Zuckerberg zag er niet heel goed uit. Volgens berichten in Amerikaanse media vindt Meta dat de eigen ontwikkelaars de virtuele wereld die het bedrijf geschapen heeft ook te weinig gebruiken.