Nissan trekt zich terug uit Rusland door aanhoudende oorlog

De Japanse autofabrikant Nissan staakt zijn activiteiten in Rusland vanwege de voortdurende oorlog tussen de Russen en Oekraïne. Het concern verkoopt zijn eigendommen aan de Russische staat, met een optie om ze binnen zes jaar terug te kopen.

Het beëindigen van de activiteiten kost Nissan omgerekend zo’n 707 miljoen euro, maakte het concern bekend. Naar verluidt worden de activiteiten verkocht aan het staatsbedrijf NAMI voor één symbolische roebel. Het gaat om zowel de fabrieken als onderzoeksfaciliteiten.

Nissan besloot eerder al om de productie in Rusland op te schorten tot het eind van dit jaar. Het is het zoveelste grote concern dat vertrekt uit Rusland sinds het begin van de oorlog in februari. Zo verkocht de Franse autofabrikant Renault in mei al zijn meerderheidsbelang in de Russische autofabrikant AvtoVaz aan een Russische investeerder.