Onderneming laten groeien? Dit zijn 4 tips

Ondanks de vrees voor een recessie, blijft het aantal ondernemingen stijgen. In de maand augustus is het aantal weer flink omhoog gegaan, maar ver daarvoor tijdens de coronacrisis werden ook al veel nieuwe bedrijven opgericht. In 2021 schreven maar liefst 250.000 Nederlanders zich in bij de Kamer van Koophandel. Hoe kun je ervoor zorgen dat je bedrijf succesvol is en blijft groeien? Dit zijn 4 tips.

Blijf innoveren

Als je jouw bedrijf wil laten groeien, dan is het van belang om te blijven innoveren. Hoewel veel ondernemers denken dat innoveren altijd samen gaat met grote investeringen, is dat niet altijd het geval. Ondernemers die hun bedrijf slim willen laten groeien, kiezen ervoor om eerst kleine innovaties door te voeren. Hierdoor groeit je bedrijf misschien minder snel dan wanneer je een grote investering doet, maar daarmee loop je ook minder risico.

Kies voor een ondernemerscoach

Een goede ondernemerscoach helpt je bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je hoeft niet in je eentje het wiel uit te vinden en van mensen met veel ervaring als ondernemer kun je veel leren. Vrijwel alle bedrijven doorlopen een cyclus die globaal gezien goed voorspelbaar is. Iedere fase heeft zijn kenmerken en valkuilen. Als ondernemer is het belangrijk om uit te vinden in welke fase je je bevindt, zodat je niet onnodig lang op hetzelfde punt blijft hangen. Ook daar kan een coach met ervaring je bij helpen. Een ondernemerscoach is een klankbord, een mentor en een stok achter de deur. Lees er meer over bij Tibor.nl.

Denk na over uitbreidingen

Ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien, moeten goed nadenken over hoe ze hun bedrijf kunnen uitbreiden. Als je onderneming bijvoorbeeld te groot is geworden om in het huidige pand te blijven, dan kun je ervoor kiezen om op zoek te gaan naar een nieuwe plek. De aanschaf van een nieuw bedrijfspand kan echter flink wat geld kosten wat niet voor iedere onderneming rendabel is. Om die reden kun je er ook voor kiezen om het pand dat je al in bezit hebt uit te breiden. Hetzelfde geldt voor andere mogelijkheden binnen je bedrijf om uit te breiden. Analyseer goed hoe je dit op een zo kostenefficiƫnt mogelijke manier kunt doen.

Houd altijd geld over om te investeren

Zorg ervoor dat je altijd een potje geld beschikbaar houdt om te investeren. Van tevoren is het niet altijd duidelijk wanneer je precies geld nodig hebt, maar zorg dat je altijd wat klaar hebt liggen voor wanneer een mogelijkheid zich voordoet. Op die manier kun je als ondernemer snel schakelen en op het juiste moment profiteren van slimme investeringen.