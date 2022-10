Onderzoek: fikse daling autoproductie voorzien in Europa

De productie van Europese autofabrikanten daalt volgend jaar mogelijk met meer dan 1 miljoen per kwartaal door de torenhoge energieprijzen. Dat concludeert marktonderzoeker S&P Global Mobility in een rapport.

Volgens de marktkenners kan de toeleveringsketen van de auto-industrie “onder grote druk” komen te staan door stijgende energiekosten of zelfs stroomonderbrekingen. Dat zal vooral tijdens de wintermaanden het geval zijn. “Nu de energieprijzen in Europa omhoogschieten kan een strenge winter ervoor zorgen dat bepaalde autosectoren hun productielijnen niet draaiend kunnen houden”, staat in het rapport.

De onderzoekers gingen aanvankelijk uit van een driemaandelijkse productie van Europese autofabrieken van tussen de 4 miljoen en 4,5 miljoen auto’s. Maar door de problemen met energie zou dat kunnen afnemen tot slechts 2,75 miljoen tot 3 miljoen stuks per kwartaal.