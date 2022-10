Productiedoel Airbus verder uit het zicht, maar niet onhaalbaar

Het wordt voor vliegtuigmaker Airbus nog een hele kluif om dit jaar aan zijn vooraf gestelde productiedoelen te voldoen. De Europese vliegtuigfabrikant leverde afgelopen maand 55 toestellen af aan klanten. Dat waren er meer dan de 39 in augustus, maar mogelijk niet genoeg om de achterstand op het eigen schema in te lopen.

Tot en met september heeft Airbus 435 toestellen afgeleverd. Dat moeten er dit jaar in totaal 700 worden. Om dat te halen moet de productie worden opgevoerd naar bijna 90 vliegtuigen per maand in de resterende tijd dit jaar.

Airbus houdt ondanks de tegenwind die het ervaart door personeelstekorten en problemen met de levering van voldoende grondstoffen vast aan het doel. Het komt vaker voor dat vliegtuigfabrikanten tegen het einde van het jaar de productie weten op te voeren.

Volgens kenners kan Airbus zijn doel nog halen op voorwaarde dat de motorenfabrikanten hun maandelijkse verbintenissen nakomen en de leveringen opvoeren omdat er vliegtuigen klaarstaan waar momenteel alleen nog de turbines ontbreken. Dat de leveringen versnellen wijst er verder op dat de toeleveringsketen zich stabiliseert, zo klinkt het.