Scholz optimistisch over Duitse economie ondanks energiecrisis

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz verwacht dat economie van zijn land, de grootste van Europa, de komende wintermaanden zal kunnen doorstaan, ondanks de uitdagingen op het gebied van de energievoorziening. Scholz verwelkomde ook een voorstel om burgers te helpen met de stijgende kosten van elektriciteits- en gasrekeningen deze winter.

Het voorstel van een speciale commissie voor een eenmalige betaling aan consumenten, gevolgd door een gasprijsplafond volgend jaar, is volgens de bondskanselier “een zeer, zeer goede basis” om verder te gaan. Na de aanbevelingen van de commissie is het nu aan de Duitse regering om te beslissen of ze deze opvolgt.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de gas- en elektriciteitsprijzen in Europa tot recordniveaus gestegen en zoeken regeringen naar manieren om mensen en bedrijven te helpen met de hoge energierekeningen. Scholz sprak dinsdag op een conferentie van werktuigbouwkundigen, die verklaarden dat ze bijzonder zwaar worden getroffen door de huidige economische omstandigheden.

“Wij werktuigbouwkundigen worden niet alleen rechtstreeks getroffen door hoge energieprijzen, maar ook door de risicovolle situatie voor onze leveranciers”, zei Karl Haeusgen, voorzitter van de vereniging van werktuigbouwkundigen (VDMA). Scholz stelde zijn toehoorders gerust door te zeggen dat Duitsland, nu de gasopslagfaciliteiten bijna vol zitten en de bouw van nieuwe faciliteiten voor vloeibaar gemaakt aardgas is begonnen, de winter door moet kunnen komen. Ook blijven in Duitsland enkele kolencentrales draaien, evenals twee kerncentrales, voegde hij eraan toe.