Sterke omzetgroei voor aanbieder laadpunten Fastned

De omzet van de uitbater van laadstations voor elektrische voertuigen Fastned is in het derde kwartaal sterk gestegen. Volgens Fastned is die groei te danken aan een aanhoudende toename van het aantal elektrische voertuigen en meer en grotere stations in het netwerk van het bedrijf. Fastned heeft nu meer dan duizend laders in gebruik in de zes landen waarin de onderneming actief is.

De laadomzet, de inkomsten gerelateerd aan het opladen van elektrische voertuigen, verdrievoudigde op jaarbasis naar iets meer dan 10 miljoen euro. Volgens Fastned waren er het afgelopen kwartaal 593.000 laadsessies door 190.000 actieve klanten op zijn stations.

Het Amsterdamse bedrijf is bezig uit te breiden. Dit jaar heeft Fastned al 33 nieuwe locaties verworven, waarmee het totaal aantal aan het einde van het derde kwartaal op 359 locaties is uitgekomen. In het afgelopen kwartaal werden zes nieuwe stations geopend en het bedrijf is bezig met grondwerkzaamheden op meer dan twintig locaties. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar minstens 65 nieuwe laadstations worden geopend.

De beursgenoteerde onderneming is actief in Nederland, Belgiƫ, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen heeft Fastned zijn tarieven moeten verhogen. Als de groothandelsprijzen voor energie weer gaan dalen hoopt Fastned de tarieven weer te kunnen verlagen.

In een toelichting zegt topman Michiel Langezaal door de energiecrisis “toenemend momentum” te zien bij overheden, bedrijven en burgers om de overstap naar schone, hernieuwbare energie te steunen. “Als we terugkijken op deze uitdagende periode, hoop ik dat we kunnen concluderen dat het de overgang naar duurzame energie heeft gestimuleerd en ons dichter bij een wereld zonder fossiele brandstoffen heeft gebracht.”