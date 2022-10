Vakbonden maken bekend of cao-akkoord met NS definitief is

Vakbonden maken dinsdagochtend bekend of spoorwegpersoneel heeft ingestemd met het begin vorige maand bereikte cao-resultaat met de NS. De afgelopen weken konden vakbondsleden stemmen en rond middernacht sloten FNV en CNV hun online stemprocedure. Bij VVMC kunnen leden nog tot dinsdagochtend stemmen, waarna de resultaten snel bekend worden.

De moeizame onderhandelingen tussen NS en het ontevreden personeel leidden aan het eind van de zomer tot regionale stakingen met landelijke verstoringen tot gevolg. In de overeenkomst is onder meer een loonsverhoging in twee stappen van gemiddeld in totaal 9,25 procent afgesproken. Daarnaast keert NS werknemers in december en in juli eenmalig 1000 euro uit. De cao heeft een looptijd van achttien maanden.

NS-personeel klaagde de afgelopen tijd regelmatig over hoge werkdruk door personeelstekorten. De vervoerder zei vorige week bang te zijn dat de dienstregeling nog verder afgeschaald wordt als er niet op tijd extra personeel gevonden wordt. De NS liet eerder weten volgend jaar fors te moeten snijden in het treinaanbod vanwege het personeelsgebrek.