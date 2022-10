Vice: Musk belde met Poetin vóór ‘vredesvoorstel’ op Twitter

Tesla-topman Elon Musk belde met de Russische president Vladimir Poetin voordat hij op Twitter een voorstel tot een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne deed. De Amerikaanse website Vice meldt dat op basis van een rapport van denktank Eurasia Group. Het voorstel van Musk zou vrijwel overeenkomen met wat voor Poetin acceptabel zou zijn.

Musk zou oprichter van Eurasia Group Ian Bremmer verteld hebben dat Poetin “bereid is om te onderhandelen”. Dan zou de Krim wel Russisch moeten blijven, zou Oekraïne een vorm van neutraliteit moeten accepteren en zou Oekraïne de annexatie van vier oostelijke regio’s door Rusland moeten accepteren. Volgens Bremmer had Poetin aan Musk laten weten dat deze doelen “hoe dan ook” behaald zouden worden.

Verder zou Poetin aan hebben gegeven dat inzet van kernwapens mogelijk is als Oekraïne de Krim zou binnenvallen. Musk liet aan Bremmer weten “dat alles gedaan moet worden om dat te voorkomen”.

Musks voorstel op Twitter voorzag in nieuwe referenda in de door Rusland geannexeerde gebieden. Verder kwam het volledig overeen met wat Poetin als zijn harde grens zou hebben aangegeven.

Op Twitter ontkent Musk inmiddels dat hij Poetin recent heeft gesproken. “Ik heb Poetin slechts eenmaal gesproken en dat was achttien maanden geleden. We hebben het over de ruimte gehad.”