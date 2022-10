VN: snel hulp nodig voor ontwikkelingslanden met hoge schulden

Tientallen landen hebben snel hulp nodig om hun schulden te verlichten nu de rentes oplopen en de wereldeconomie vertraagt. Als 54 ontwikkelingslanden een deel van hun schulden niet kwijtgescholden krijgen, neemt de wereldwijde armoede volgens het VN-Ontwikkelingsprogramma hard toe. Daarnaast zullen deze landen niet in staat zijn investeringen te doen in maatregelen die de impact van klimaatverandering verzachten.

De Verenigde Naties komen met de oproep naar aanleiding van een nieuw rapport over internationale schulden. Meer dan de helft van alle mensen die in extreme armoede leven, woont in de landen die volgens het VN-Ontwikkelingsprogramma zorgbarend hoge schulden hebben.

De problemen worden acuut nu centrale banken in de Verenigde Staten, de eurozone en andere rijke landen hun rentes verhogen. Daardoor wordt lenen voor ontwikkelingslanden of opkomende economie├źn veel duurder, doordat hun schuldpapieren ineens minder aantrekkelijk worden als ook veilig geachte staatsobligaties van rijkere landen veel rendement opleveren.

Volgens het VN-Ontwikkelingsprogramma moeten negentien ontwikkelingslanden zo veel meer rente betalen aan kredietverstrekkers dan de VS dat ze praktisch uitgesloten zijn van nieuw krediet. De organisatie roept rijkere landen op om met oplossingen te komen. Naast het doorstrepen van schulden, zouden ook speciale clausules bij leningen aan arme landen kunnen helpen.

Private geldschieters zijn bij schuldencrises van ontwikkelingslanden vaak wel bereid te praten over een herschikken van schulden. Maar volgens econoom George Gray Molina van het VN-Ontwikkelingsprogramma laten rijke landen die leningen hebben uitstaan het vaak afweten.

De klimaatcrisis maakt hulp nog urgenter. Van de ontwikkelingslanden die gevaar lopen door hun hoge schuldenlast, zitten er 28 in de top vijftig van kwetsbaarste landen voor klimaatverandering.