VS onderzoekt Credit Suisse om hulp bij belastingontduiking

De Amerikaanse Justitie onderzoekt of Credit Suisse klanten geholpen heeft hun bezittingen te verbergen voor de autoriteiten om zo minder belasting te hoeven betalen. Met name voor houders van Amerikaanse bankrekeningen met Zuid-Amerikaanse paspoorten zou Credit Suisse dat hebben gedaan. Mogelijk zijn daardoor bezittingen ter waarde van honderden miljoenen dollars uit het zicht van de fiscus gebleven.

Voormalige bankiers stapten als klokkenluider naar de autoriteiten. Het onderzoek is opvallend omdat Credit Suisse in 2014 al eens schuld bekende aan het helpen van duizenden Amerikaanse klanten bij het ontduiken van belastingen. Toen schikte de Zwitserse bank de zaak voor 2,6 miljard dollar. Credit Suisse ontkent opnieuw in de fout te zijn gegaan en zegt alle medewerking te verlenen aan het onderzoek.

De zaak zorgt voor extra druk op Credit Suisse. De bank probeert zijn cultuur te veranderen en verschillende onderdelen te verkopen na een aantal grote schandalen die veel geld kostten, maar ook reputatieschade veroorzaakten. Zo deed Credit Suisse zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die beide omvielen door risicovol gedrag. Onlangs veroordeelde een Zwitserse rechtbank Credit Suisse omdat drugshandelaren tussen 2004 en 2008 ongestoord geld konden witwassen via de bank.