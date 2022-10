Wall Street opnieuw lager door rentezorgen en recessievrees

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag opnieuw in het rood. De zorgen over de economische impact van de agressieve renteverhogingen door de centrale banken, de escalerende oorlog in Oekraïne en de aangescherpte coronamaatregelen in China drukten de stemming op Wall Street.

Een waarschuwing van Jamie Dimon zorgde eveneens voor koersdruk. De topman van JPMorgan, de grootste bank van de Verenigde Staten, verwacht dat de Amerikaanse economie volgend jaar in een recessie zal belanden. In Europa is volgens hem al sprake van een economische neergang. Ook zou de brede S&P500-index volgens hem met nog eens 20 procent kunnen dalen.

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer over september, dat donderdag verschijnt. Ook geeft de Amerikaanse centrale bank woensdag nog de notulen van de laatste rentevergadering vrij. Die geven mogelijk meer inzicht in de omvang van de toekomstige renteverhogingen van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 29.143 punten. De brede S&P 500 leverde 0,8 procent in tot 3585 punten. De Nasdaq verloor 1,1 procent tot 10.425 punten. De techgraadmeter sloot maandag op het laagste niveau in twee jaar.

De oliebedrijven Exxon Mobil, Chevron en oliedienstverlener Schlumberger verloren tot 1,3 procent. Beleggers vrezen dat de vraag naar olie zal afnemen door een recessie. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent in prijs tot 89,52 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 94,64 dollar per vat.

Ook de Amerikaanse chipbedrijven moesten het opnieuw ontgelden. AMD, Nvidia en Micron Technology daalden tot 1,8 procent. Beleggers vrezen dat de toename van het aantal coronabesmettingen in China zal leiden tot nieuwe lockdowns in het land. Eerder zorgden strengere Amerikaanse regels voor de export van chips naar China al voor koersdruk in de wereldwijde chipsector.

Leggett & Platt kelderde 11 procent. De fabrikant van technische componenten en producten verlaagde zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar vanwege de hoge inflatie en verslechterde economische omstandigheden.

Biotechnoloog Amgen profiteerde van een koopadvies door analisten van Morgan Stanley en klom haast 5 procent. Warner Music Group kreeg een koopadvies van Goldman Sachs, maar daalde desondanks 1,1 procent. De muziekgroep presteert volgens de analisten van Goldman tijdens een recessie beter dan zijn concurrenten. Videochatdienst Zoom zakte 3,5 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

De euro was 0,9703 dollar waard, tegen 0,9691 dollar een dag eerder.