Wintersport in Oostenrijk wordt duurder

Wie komende winter in Oostenrijk op wintersport gaat moet rekening houden met flink hogere kosten. Alleen al de de prijzen voor de skilift stijgen in sommige skigebieden in het Alpenland met wel 10 procent als gevolg van de energiecrisis.

In verschillende regio’s verwachten exploitanten van kabelbanen een gemiddelde prijsstijging van ongeveer 8 procent aan het begin van het wintersportseizoen, stelt het Oostenrijkse persbureau APA na een enquête. Franz Hörl van de Oostenrijkse Kamer van Koophandel wees erop dat de stijging nog wel lager is dan de huidige inflatie. De consumentenprijzen in Oostenrijk lagen in september 10,5 procent hoger dan een jaar eerder.

In St. Anton in Tirol, het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk, kost een dagkaart nu 67 euro in plaats van 61 euro. In de provincie Salzburg zullen de ticketprijzen in de grote wintersportgebieden tussen 6,5 en 11 procent stijgen.

“Na twee coronajaren zijn de huidige energiekosten de volgende uitdaging voor de skigebieden”, aldus Helmut Holzinger, hoofd van de kabelbanen Hinterstoder en Wurzeralm. Deze hogere kosten zullen echter “niet één op één worden doorberekend aan de klanten.”

De kabelbaanexploitanten willen elektriciteit besparen, bijvoorbeeld door hun liften langzamer te laten draaien. Hörl erkent dat het lastig is om maatregelen te nemen zonder de vakantiebeleving van de gasten te bederven. Hij bestempelde het uitschakelen van stoelverwarming of het beperken van skiën in de avond waarvoor schijnwerpers noodzakelijk zijn, maatregelen die exploitanten moeilijk zouden vinden om door te voeren.