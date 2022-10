Apple wil geen personeelsvoordelen voor vakbondsleden

Techconcern Apple weigert personeel in een winkel van het concern in de Verenigde Staten waar een vakbond actief is, bepaalde voordelen te geven die wel voor overige personeelsleden gelden. Het bedrijf heeft winkelpersoneel en andere medewerkers deze week laten weten dat het de vergoedingen voor externe cursussen en gezondheidszorg gaat verhogen, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg. Maar voor personeel van Apple in een filiaal in Towson, nabij Baltimore zou dit voordeel niet gelden.

Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden wil Apple werknemers meer geld geven om cursussen te volgen. In sommige Amerikaanse staten krijgen werknemers toegang tot nieuwe gezondheidsvoordelen, aldus de bronnen. Het plan maakt deel uit van de inspanningen door Apple om werknemers te belonen, ook met het oog op de sterk gestegen inflatie. Apple zou het personeel in Towson te kennen hebben gegeven dat de voordelen pas aan bod komen in cao-gesprekken met vakbond.

Deze aanpak van Apple in de VS is niet uniek. Vaker is personeel van winkels waar een vakbond actief is, uitgesloten van nieuwe voordelen. Dit was bijvoorbeeld een belangrijk punt in het arbeidsconflict bij Starbucks, waar het afgelopen jaar personeel van ongeveer 250 caf├ęs voor een vakbond hebben gestemd.

De maatregel van Apple kan werknemers in andere steden ervan weerhouden om een vakbond op te richten. Het bedrijf gaf tegen Bloomberg geen commentaar.