Bedrijf achter Pepsi en Lay’s boekt ondanks inflatie hogere winst

Het Amerikaanse frisdrank- en snackconcern PepsiCo heeft vooralsnog weinig last van de dalende koopkracht bij consumenten. Het bedrijf achter frisdranken als Pepsi en 7Up en chips van Lay’s boekte het voorbije kwartaal ruim een vijfde meer winst dan een jaar eerder.

De nettowinst steeg met 22 procent tot 2,7 miljard dollar. Het bedrijf boekte dat hogere resultaat ondanks het feit dat grondstoffen als suiker, mais of aardappels duurder zijn geworden.

De omzet kwam uit op net geen 22 miljard dollar, wat een stijging is van bijna 9 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2021. Zonder de effecten van overnames, afsplitsingen of wisselkoersen zou de omzet met 16 procent zijn gestegen.

Volgens topman Ramon Laguarta blijft PepsiCo goed presteren door de variatie aan producten en merken. Zo zouden PepsiCo’s merken voor popcorn of chips die zich als gezonder alternatief profileren beter verkopen in Noord-Amerika. Ook winnen zoutjes van het bedrijf marktaandeel in BraziliĆ«, China, het Verenigd Koninkrijk en India.

Het voedingsmiddelenconcern kijkt na het derde kwartaal positiever naar het hele boekjaar. De winst per aandeel valt, gecorrigeerd voor wisselkoersen, naar verwachting 10 procent hoger uit dan een jaar eerder. Eerder verwachtte het bedrijf een winststijging van 8 procent.