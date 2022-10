Beleidsmakers centrale bank VS verrast door tempo inflatie

Beleidsmakers van de Federal Reserve zijn verrast door het tempo waarop de inflatie stijgt. Dat valt te lezen in de notulen van de laatste beleidsvergadering in september van de centralebankenkoepel in de Verenigde Staten. De Fed-bestuurders verwachten dat de hoge rentestanden nog wel een tijd zullen aanhouden, tot het moment dat de prijzen dalen.

In de aanloop naar de laatste beleidsvergadering merkten de beleidsmakers op dat de inflatie vooral Amerikanen met lagere inkomens treft. Zij herhaalden hun eerdere boodschap dat de renteverhogingen waarschijnlijk zullen worden doorgezet tot het moment dat de situatie verbetert.

Tijdens de bijeenkomst in september verhoogde de Fed de rente voor de derde keer op rij met 0,75 procentpunt. Daarmee wil de centralebankenkoepel de inflatie in toom houden. Die staat momenteel op het hoogste punt in 40 jaar.

Volgens de Fed zal, om de inflatie terug te dringen, er sprake moeten zijn van een tragere economische groei en een verzwakking van de arbeidsmarkt. Het huidige inflatieniveau werd als onaanvaardbaar bestempeld. De hogere rente werkt volgens de beleidsmakers ook nog niet door in de geldontwaarding. Zo valt te lezen dat “een aanzienlijke vermindering van de inflatie waarschijnlijk achterblijft bij die van de totale vraag”.