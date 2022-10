Bloomberg: chipconcern Intel gaat duizenden banen schrappen

Het Amerikaanse chipconcern Intel is van plan duizenden banen te gaan schrappen vanwege de sterk afzwakkende vraag naar computers. Dat melden bronnen bij Intel aan persbureau Bloomberg. Naar verwachting zal Intel het banenverlies later deze maand aankondigen, mogelijk bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers op 27 oktober.

Intel had in juli wereldwijd bijna 114.000 werknemers in dienst. Het banenverlies raakt onder meer de onderdelen voor verkoop en marketing, aldus de ingewijden. Daar kan naar verluidt tot wel 20 procent van het personeelsbestand verdwijnen. Intel wilde niet reageren op vragen van Bloomberg.

Intel-topman Pat Gelsinger had afgelopen zomer al gewaarschuwd dat er extra maatregelen genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. In het tweede kwartaal zag Intel de verkopen ook al fors teruglopen en het bedrijf verlaagde in juli zijn omzetverwachtingen voor het gehele jaar. Analisten schatten dat Intel met het banenverlies miljarden dollars kan besparen.

Consumenten en bedrijven geven vanwege de hoge inflatie en zorgen over een recessie minder uit aan nieuwe pc’s. Daarnaast zwakt de verkoop van computers af omdat tijdens de coronapandemie juist veel meer pc’s werden verkocht in verband met het thuiswerken. Marktonderzoeker Canalys meldde onlangs dat de verkoop van pc’s en laptops in het derde kwartaal met bijna een vijfde is afgenomen vergeleken met een jaar eerder.