Bloomberg: VS overwegen verbod op Russisch aluminium

De Verenigde Staten overwegen een verbod op Russisch aluminium in te stellen als antwoord op de escalatie van de oorlog in Oekraïne. De raketaanvallen die Rusland de afgelopen dagen op steden als Kiev uitvoerden waren de directe aanleiding, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Aluminium was tot nu toe uitgesloten van sancties vanwege het belang van de metaalsoort voor de industrie. Het lichte metaal wordt bijvoorbeeld gebruikt in auto’s, maar ook in de bouw en bij het maken van elektronica.

Het Witte Huis zou nog verschillende opties bekijken om sancties op te leggen. Er zou een verbod kunnen komen om Russisch aluminium te gebruiken. Zo’n verbod geldt doorgaans niet alleen voor Amerikaanse bedrijven maar ook voor bedrijven die actief zijn op de Amerikaanse markt. Andere opties zijn het instellen van importheffingen die zo hoog zijn dat ze feitelijk op een verbod neerkomen en het instellen van sancties tegen de Russische aluminiumproducent Rusal.

Welke keuze de VS ook maken, de gevolgen voor de wereldwijde aluminiummarkt kunnen groot zijn. Amerikaanse bedrijven en bedrijven uit andere landen moeten dan zeer snel op zoek naar vervangend aluminium, wat de prijs van het metaal op zou kunnen drijven. De aluminiumprijs op de Londense metalenbeurs steeg woensdag al met ruim 7 procent. Aandelen van de Amerikaanse aluminiumbedrijven Alcoa en Century Aluminum schoten ook omhoog.

Russisch aluminium is goed voor zo’n tiende van alle gebruikte aluminium in de Verenigde Staten. Rusland is de op een na grootste producent van het metaal. Alleen China produceert meer.