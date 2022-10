Britse economie nadert recessie

De Britse economie is in augustus voor de tweede keer in drie maanden onverwacht gekrompen. Daarmee is de kans groot dat het land in een recessie belandt.

De krimp van 0,3 procent in augustus ten opzichte van juli werd vooral veroorzaakt door een scherpe daling van de industriële productie en een kleine inkrimping van de dienstensector, maakte het nationale statistiekbureau van het Verenigd Koninkrijk bekend. Om een recessie te voorkomen zou de economie in september met 1,1 procent gegroeid moeten zijn. Dit is volgens economen echter onwaarschijnlijk. Zij voorzien juist krimp.

Volgens minister van Financiën Kwasi Kwarteng is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de belangrijkste oorzaak waarom de Britse economie omlaag wordt getrokken. “Landen over de hele wereld worden momenteel geconfronteerd met uitdagingen, vooral als gevolg van de hoge energieprijzen door de barbaarse actie van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne”, zegt Kwarteng in een verklaring. “Deze regering heeft snel gehandeld om een ​​alomvattend plan op te stellen om gezinnen en bedrijven deze winter te beschermen tegen de stijgende energierekeningen.”

Britse consumenten en bedrijven krijgen tientallen miljarden ponden aan overheidssteun om hun energierekeningen te kunnen blijven betalen. Door de torenhoge inflatie gaat de koopkracht naar verwachting echter verder achteruit.