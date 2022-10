Bronnen: winterklaar maken Duitse kernreactoren kost miljoenen

Het klaarmaken van twee Duitse kernreactoren voor langer gebruik in de winter gaat wel 100 miljoen euro kosten. Dat zeggen bronnen met kennis van de zaak tegen persbureau Bloomberg. De twee reactoren zouden eigenlijk voor het einde van dit jaar stilgelegd worden, maar vanwege de energiecrisis kunnen ze langer in gebruik blijven.

Het gaat daarbij om de in het zuiden van Duitsland gelegen kernreactoren Isar-2 van energiebedrijf E.ON en Neckarwestheim-2 van energieleverancier EnBW. De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck neemt voor het einde van dit jaar een besluit of de reactoren langer doorgaan, maar E.ON en EnBW zijn al begonnen met voorbereidingen zoals extra onderhoud. De kosten voor die technische voorbereidingen en het benodigde personeel komen voor elke reactor uit op circa 50 miljoen euro, aldus de bronnen.

E.ON en EnBW zouden graag compensatie zien voor die voorbereidingskosten, of de reactoren nou langer doorgaan of niet. De Duitse energietoezichthouder Bundesnetzagentur is bezig inschattingen te maken over de compensatie voor de energiebedrijven. Er gaan in Duitsland ook stemmen op om stilgelegde kernreactoren weer op te starten om zo de hoge energieprijzen tegen te gaan.