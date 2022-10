Chemiebedrijf BASF haalt minder winst en gaat besparen

Het Duitse chemiebedrijf BASF heeft in het derde kwartaal minder winst behaald dan een jaar eerder. Vooral hoge kosten voor materialen en energie kon het bedrijf niet volledig doorberekenen aan klanten. Deels lukte dat wel en dat zorgde voor een hogere omzet voor het bedrijf. Ook wisselkoerseffecten door de dure dollar droegen bij aan de gestegen omzet.

Om de winstgevendheid weer op peil te brengen gaat BASF volgend jaar en in 2024 500 miljoen euro per jaar besparen. Dat besparingsplan is gericht op Europa en in het bijzonder op Duitsland. Meer dan de helft van de besparingen moeten in Ludwigshafen, de hoofdvestiging van BASF, worden behaald. Precieze maatregelen en eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid zijn nog niet bekendgemaakt. Begin volgend jaar komt BASF ook nog met plannen voor een langdurige reorganisatie.

BASF is voor zijn chemische fabrieken een grootverbruiker van gas. Dat kwam voornamelijk uit Rusland, maar door de mindere gasleveringen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne moest ook BASF veel meer gaan betalen voor gas.

De omzet van BASF kwam uit op net geen 22 miljard euro, een toename van 12 procent op jaarbasis. De winst bedroeg 909 miljoen euro tegen 1,3 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. BASF-dochter Wintershall Dea moest ongeveer 740 miljoen euro afschrijven op zijn belang in de Nord Stream 1-gaspijplijn, wat op de winst drukte. Het chemiebedrijf houdt wel vast aan de verwachtingen voor heel dit jaar.