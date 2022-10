Duitse vakbond eist fors meer loon werknemers publieke sector

Verdi, een van de grootste vakbonden in Duitsland, eist een loonsverhoging van 10,5 procent voor werknemers in de publieke sector. De bond wil dat de lonen met minimaal 500 euro per maand omhoog gaan om te voorkomen dat werknemers het financieel niet meer redden.

“Snel stijgende prijzen moeten worden opgevangen met blijvende loonsverhogingen, vooral voor degenen die niet zulke hoge inkomens hebben”, zegt Frank Werneke, voorzitter van de vakbond, in een verklaring.

Verdi pleit ook voor 200 euro extra per maand voor leerlingen, stagiairs en studenten. De bond vertegenwoordigt zo’n 5 miljoen werknemers in de publieke sector in Duitsland.

Eerder eiste Verdi ook al stevige loonsverhogingen in onder andere de financiƫle sector en voor luchthavenpersoneel. De inflatie in Duitsland bereikte in september een nieuw record van 10,9 procent.