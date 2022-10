Duitsland wil geen Russisch gas via nog intact deel Nord Stream 2

Duitsland zal geen Russisch gas afnemen dat via de Nord Stream 2 pijpleiding getransporteerd zou kunnen worden. Dat heeft een Duitse regeringswoordvoerder gezegd in reactie op een aanbod van de Russische president Vladimir Poetin om via de niet-beschadigde leiding gas te leveren. De zegsman in Berlijn voegde eraan toe dat als Rusland de gasleveringen wilde hervatten, het dat kon doen via de Nord Stream 1-pijpleiding.

Nord Stream 2 zou eigenlijk dit jaar in gebruik genomen moeten worden, maar een paar dagen voor de Russische inval in Oekraïne besloot Duitsland het goedkeuringsproces stop te zetten. Via Nord Stream 2 kon de hoeveelheid Russisch gas naar Duitsland worden verdubbeld. Voordat Gazprom er gas door zou mogen leveren moet eerst de Europese Unie toestemming geven. Dat lijkt onwaarschijnlijk vanwege de verder verslechterende relatie met Rusland.

Poetin zei eerder op woensdag dat Russisch gas nog steeds aan Europa kan worden geleverd via een nog intact deel van de Nord Stream 2-pijpleiding. De bal ligt nu bij de Europese Unie of zij dat wil. Op de vraag of Duitsland het ontvangen van gas via Nord Stream 2 uitsluit, antwoordde de woordvoerder: “Ja.”

De andere leiding van Nord Stream 2 en de twee van Nord Stream 1 raakten wel beschadigd toen twee weken geleden lekken ontstonden. Er is een zwaar vermoeden dat dat komt door sabotage.