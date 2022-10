Flink meer vraag naar coronazelftesten, nog niet op piekniveau

In drogisterijen neemt de vraag naar coronazelftesten sterk toe nu ook het aantal besmettingen weer snel stijgt. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), dat circa 80 procent van de drogisterijfilialen vertegenwoordigt, merkt sinds anderhalve week een sterk stijgende vraag. Bij ketens Kruidvat en Trekpleister zien ze dit ook. Op weekbasis stegen de verkopen van zelftesten hier met ruim een derde.

Door het oplopend aantal besmettingen heeft het ministerie de thermometer – die aangeeft hoe het staat met de druk op de zorg en de samenleving door het coronavirus – verhoogd. Iedereen wordt opgeroepen zich aan de basisregels te houden. Een van de adviezen die geldt is het regelmatig testen.

Een zegsman van CBD benadrukt dat de vraag nu nog lang niet op het piekniveau in januari ligt. Toen zorgde met name de omikronvariant van het virus voor meer besmettingen. In vergelijking met toen lag de vraag naar zelftesten de afgelopen weken op een derde.

Op de vraag of er voldoende testen te krijgen zijn, antwoorden de koepelorganisatie en de bekende drogisterijketens bevestigend. De CBD-zegsman legt uit dat in de zomermaanden, toen het coronavirus uit het straatbeeld verdwenen leek, de voorraden zijn aangevuld. Dat mensen lokaal wel eens misgrijpen heeft dan vooral te maken met de logistiek en niet zozeer tekorten. “De bij ons aangesloten leden wisten wat er nog te wachten stond. Gezond verstand leert dat we nog niet van corona af zijn.”