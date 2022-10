Franse raffinaderijen blijven staken ondanks dwangbevel

Het personeel van de Franse raffinaderijen en brandstofopslagplaatsen zet woensdag de stakingen en blokkades voort. De werknemers tarten daarmee de dreigementen van de Franse regering om hen te dwingen weer aan het werk te gaan.

De Franse premier Elisabeth Borne besloot eerder al een noodwet te gebruiken om de stakingen in de olie-industrie te breken, met name bij het bedrijf Esso-Exxonmobil. Opslagplaatsen en raffinaderijen van de onderneming worden door stakend personeel geblokkeerd wat onder meer leidt tot lege benzinestations.

De Franse wet biedt de mogelijkheid om voor het algemeen belang in noodsituaties bepaalde individuele rechten zoals het stakingsrecht opzij te schuiven. De staat heeft ook de bevoegdheid om raffinaderijen te vorderen en essentiƫle arbeiders in noodgevallen te dwingen weer aan het werk te gaan. Degenen die dat weigeren riskeren een boete van 10.000 euro of zelfs een gevangenisstraf van zes maanden.

Het Franse ministerie van Energie verklaarde het proces voor het aanvragen van een vordering van het personeel te zijn gestart bij de raffinaderij van Esso-ExxonMobil in Gravenchon-Port Jerome. De noodmaatregel zal volgens het ministerie woensdag al van kracht moeten worden.

De stakingen, die worden gehouden om hogere lonen af te dwingen, hebben zes van de zeven raffinaderijen in Frankrijk lamgelegd. Dat heeft geleid tot landelijke brandstoftekorten die werden verergerd door paniekaankopen van consumenten. De vakbonden bevestigden ook dat de acties bij de vier vestigingen die eigendom zijn van het Franse TotalEnergies worden voortgezet.

Ook bij vijf Franse kernreactoren wordt gestaakt. Daar liggen de onderhoudswerkzaamheden stil. De acties zorgen echter niet voor een vermindering van de productiecapaciteit van de centrales, verklaarde een vertegenwoordiger van de Franse vakbond FNME.

De stakingen komen op een moment van grote onvrede bij de bevolking over de hoge energieprijzen en inflatie in Frankrijk. Ook hebben de enorme winsten van olie- en gasconcern TotalEnergies woede veroorzaakt bij de Fransen, wat ertoe leidde dat het concern werd opgeroepen om een extra belasting te betalen over de excessieve winsten. Die oproepen werden consequent geweigerd door de regering.

De onrust zou een impuls kunnen geven aan een grote demonstratie die zondag door linkse politieke partijen is gepland tegen het beleid van de regering van president Emmanuel Macron en de hoge kosten van levensonderhoud in het land.