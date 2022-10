Knot: ECB gaat niet zover met verhogen rente als Federal Reserve

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente in de eurozone waarschijnlijk niet zover opvoeren als de Federal Reserve doet in de Verenigde Staten. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) laten weten op een bijeenkomst bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

Volgens het Nederlandse centralebankhoofd heeft dat er mee te maken dat de Amerikaanse inflatie vooral gedreven wordt door de grote consumptiedrang bij consumenten, terwijl de prijsstijgingen in de eurozone voornamelijk een gevolg zijn van het oplopen van de gasprijzen na de Russische inval in Oekraïne.

Knot gaf ook aan dat de ECB niet kan blijven doorgaan met het verder vergroten van zijn rentestappen. Om de hoge inflatie te bestrijden, voerde de ECB zijn rentetarieven in september op met 0,75 procent. Dat was de grootste rentestap voor de centrale bank ooit. Knot denkt aan stappen van 0,75 procent voldoende te hebben om de inflatiedoelstelling van de ECB na te streven.

Maar er zijn waarschijnlijk wel nog minstens twee van zulke stevige renteverhogingen nodig om de rente terug op een neutraal niveau te krijgen. En daarna kan het misschien wel handig zijn om de rente nog iets meer op te krikken, aldus Knot. Hij vindt het nog lastig om aan te geven wat dat neutrale niveau voor de rente, waarover centralebankiers graag spreken, uiteindelijk zal zijn. Op dat niveau wordt de economie niet afgeremd en niet gestimuleerd.

De inflatie in de eurozone is nog altijd ver verwijderd van het niveau van 2 procent waar de ECB naar streeft. Knot spreekt van een “ongekende situatie” en hij vraagt zich hardop af hoe ver de centrale bank precies zal moeten gaan om de flinke prijsstijgingen te beteugelen. Dat is volgens Knot iets wat elke rentevergadering opnieuw wordt bekeken door de beleidsbepalers bij de ECB.