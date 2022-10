Krant: Twitter onderzoekt alternatief voor permanente schorsing

Twitter overweegt zijn beleid te wijzigen rond het permanent uitsluiten van gebruikers die de fout in zijn gegaan. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Volgens de Britse krant blijft het desondanks onwaarschijnlijk dat oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten terugkeert op het sociale medium.

Twitter-gebruikers die herhaaldelijk de gedragsregels op de berichtendienst overtreden kunnen voor altijd worden geweerd van het platform. Dat gebeurt bijvoorbeeld met accounts die haatzaaiende berichten verspreiden of oproepen tot geweld. Het gaat om de zwaarste strafmaatregel die Twitter kan opleggen en het bedrijf bekijkt of voor sommige vergrijpen lichtere maatregelen niet beter zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om overtredingen van regels rond de verspreiding van misleidende informatie, schrijft de krant.

Miljardair en Tesla-baas Elon Musk, die Twitter wil kopen voor 44 miljard dollar, is kritisch op het huidige beleid van het socialmediabedrijf. Hij vindt dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is en zei eerder dat hij de permanente verbanning van Trump zou willen terugdraaien.

Twitter verwijderde het account van Trump kort na de bestorming van het Capitool in januari 2021 door zijn aanhangers. De Republikein zou via Twitter hebben aangezet tot geweld. Het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf die beslissing terugdraait, omdat het aanzetten tot geweld voor Twitter reden blijft om accounts definitief op te heffen.