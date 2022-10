Meer reizigers op Schiphol, maar nog niet op pre-coronaniveau

Op luchthaven Schiphol zijn in de maand september in totaal ruim 37.000 vluchten uitgevoerd. Daarmee werden in totaal 5,2 miljoen passagiers vervoerd. In vergelijking met een jaar eerder is duidelijk sprake van een stijging van zowel de vluchtafhandeling als het aantal reizigers. Dat is ook logisch gelet op de coronabeperkingen van de afgelopen jaren. Afgezet tegen de periode van voor de crisis in 2019 kwam het percentage vluchten net als een maand eerder uit op 84 procent.

In september 2021 verwerkte Schiphol 3,4 miljoen reizigers. In het eerste coronajaar ging het die maand om 1,3 miljoen passagiers. In de aantallen worden transferpassagiers, die dus een overstap maken op Schiphol, zowel als aankomende als vertrekkende reizigers geteld. Het aantal vluchten nam in september op jaarbasis met bijna een kwart toe. In vergelijking met september 2020 ging het om een plus van 67 procent.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling kampt Schiphol de laatste tijd met veel problemen. Doordat de luchthaven de zomerdrukte niet goed aankon, werden veel vluchten geschrapt.

Uit de maandcijfers van Schiphol blijkt verder dat het aantal vrachtvluchten met een vijfde is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit waren er 1418, tegen 1783 in september vorig jaar.