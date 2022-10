Minder passagiers luchthavens Europa in augustus dan voor corona

De passagiersaantallen op Europese luchthavens lagen in de belangrijke vakantiemaand augustus nog altijd lager dan voor de uitbraak van de coronapandemie. Dat meldt ACI Europe, de koepelorganisatie van luchthavens in Europa. Volgens ACI waren de reizigersaantallen 12 procent lager dan voor corona, maar wel 51 procent hoger dan in augustus vorig jaar.

In augustus waren op luchthavens de meeste passagiers sinds de coronapandemie, meldt de koepelorganisatie. Het waren er dus nog wel minder dan voor corona. ACI stelt dat vooral de opleving van internationale vluchten sterk was, met een toename van 70 procent op jaarbasis. Door het opheffen van de coronamaatregelen in de meeste landen konden mensen weer veel meer buitenlandse reizen gaan maken, zowel binnen Europa als daarbuiten. Het binnenlandse vliegverkeer in Europa steeg met 8 procent.

De drukste Europese luchthaven in augustus was Istanbul, met 6,8 miljoen passagiers. Daarna komen Heathrow in Londen, Charles de Gaulle in Parijs, Schiphol en Frankfurt, aldus ACI.