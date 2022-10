Ook wc-papier wordt duurder door impact oorlog Oekraïne

Door de impact van de oorlog in Oekraïne en de sancties die tegen agressor Rusland zijn ingesteld komt de beschikbaarheid van wc-papier mogelijk in het gedrang. Dat komt door hogere kosten en problemen in de toeleveringsketens. De problemen zijn wereldwijd te merken doordat wc-rollen dunner en duurder worden.

In een reactie op de sancties tegen Rusland heeft Moskou een verbod op de uitvoer van Russisch berkenhout ingesteld. Deze houtsoort heeft korte vezels en is daarmee uitermate geschikt voor het zacht maken van sanitaire producten. Daardoor verdwijnt naar verwachting ongeveer 800.000 tot 1,2 miljoen ton pulp van de markt. Pulp is het belangrijkste bestanddeel van papier.

De prijzen van pulp zijn dit jaar al met ongeveer 45 procent gestegen. Dat komt ook doordat de kosten voor het energie-intensieve proces om houtspaanders tot cellulosebrij te verwerken, de pan uit zijn gerezen.

Ook door de uitval van fabrieken wordt het wereldwijde aanbod van pulp beperkt. Eerder dit jaar werd de productie in Finland meer dan drie maanden lamgelegd door een staking van de werknemers. De droogte in Spanje bracht een lokale producent ertoe zijn fabriek in Pontevedra vanaf juli te sluiten. Het Braziliaanse Suzano legt op zijn beurt een pulplijn in zijn fabriek in Aracruz bijna 60 dagen stil voor onderhoud. Tot en met september moet de markt het met 1,4 miljoen ton pulp minder doen.

De verwachting is dat er zeker tot midden 2023 sprake is van krapte op de pulpmarkt, aldus kenners. De verwachting is dat de prijzen pas geleidelijk zullen dalen als de fabrieken die momenteel in Chili en Uruguay in aanbouw zijn, volgend jaar beginnen met leveren.

Pulpafnemers in Europa zijn bezorgd en zoeken naar aanvoer in andere delen van de wereld. “Kopers vragen te veel van ons,” zei Leonardo Grimaldi, die toezicht houdt op de pulpverkoop bij het Braziliaanse Suzano, ’s werelds grootste producent. De Finse papier- en verpakkingsproducent Stora Enso Oyj zei dat het door de slinkende voorraden in Rusland gedwongen was zijn samenstelling te wijzigen en pulp van lange vezels te gebruiken. Dat soort pulp maakt papier sterker maar gaat ten koste van de zachtheid. Ook is dit duurder.