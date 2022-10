OPEC voorziet lagere vraag naar olie door economische tegenwind

Oliekartel OPEC verwacht dat de vraag naar olie de rest van het jaar minder snel zal toenemen, omdat de economische groei wereldwijd aan het afnemen is. Daardoor is ook minder productie nodig, staat in het maandelijkse rapport dat de organisatie voor olieproducerende landen maakt over de toestand op de oliemarkt. Met de verwachtingen rechtvaardigt de OPEC ook de forse productieverlaging die de organisatie vorige week aankondigde.

Die afname van de productie met 2 miljoen vaten per dag is evenwel veel groter dan de verwachte daling van de vraag. Zelfs als maar een deel van de productiebeperking wordt doorgezet produceert de OPEC niet voldoende olie om aan de vraag in het vierde kwartaal te voldoen.

De OPEC nam de beslissing naar eigen zeggen omdat er een recessie aan zit te komen. Tegelijkertijd speelde echter mee dat de olieprijzen in het derde kwartaal met haast een kwart gedaald waren en dat de opbrengsten van de olielanden daardoor onder druk stonden.

Als het maandrapport een indicatie is, gaat de OPEC de productie niet snel opvoeren. De vraag blijft het grootste deel van volgend jaar onder het huidige niveau, verwacht de organisatie. Pas in de laatste drie maanden zal dat veranderen. Behalve economische vertragingen, voorziet de OPEC ook de mogelijkheid dat er nieuwe coronabeperkingen komen, in China maar ook elders. Dinsdag waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al dat het ergste van de huidige woelige economische situatie “nog moet komen”.

De forse productieverlaging door de OPEC kon op kritiek rekenen, met name van de Amerikaanse president Joe Biden. Die stelt dat de organisatie de kant van Rusland heeft gekozen in de door dat land gestarte oorlog in Oekraïne, door te zorgen dat Rusland meer geld kan verdienen aan olie. Biden zou ook de banden met het grootste OPEC-lid Saudi-Arabië opnieuw willen bekijken.