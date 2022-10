PepsiCo stijgt op positief Wall Street na kwartaalresultaten

PepsiCo werd woensdag bijna 4 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van snacks en frisdranken boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, mede dankzij hogere prijzen voor zijn producten, en deed het beter dan de gemiddelde verwachtingen van analisten. Het bedrijf achter dranken als Pepsi, Gatorade en 7Up, maar ook Lay’s chips en cruesli van Quaker, verhoogde ook zijn verwachtingen voor de omzet en winst dit jaar.

De graadmeters op Wall Street toonden wat herstel na de recente zware verliezen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 29.317 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3600 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 10.466 punten.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekendgemaakt dat de Amerikaanse producentenprijzen vorige maand iets meer waren gestegen dan voorzien. Dat wijst erop dat het nog wel enige tijd duurt alvorens de inflatiedruk afneemt. Dat geeft ruimte aan de Federal Reserve de rentes agressief te blijven verhogen. Donderdag wordt het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer over september bekendgemaakt.

Later op woensdag worden ook nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve vrijgegeven. Beleggers zullen in die aantekeningen vooral zoeken naar hints over de omvang van de toekomstige renteverhogingen.

Intel zakte 1 procent. Het chipconcern is van plan duizenden banen te schrappen vanwege de sterk afzwakkende vraag naar computers. Dat melden bronnen bij het bedrijf aan persbureau Bloomberg. Naar verwachting zal Intel het banenverlies later deze maand aankondigen, mogelijk bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers op 27 oktober. Het banenverlies raakt onder meer de onderdelen voor verkoop en marketing, aldus de ingewijden.

Lyft steeg ruim 4 procent dankzij een koopadvies van het onafhankelijke analistenbureau Gordon Haskett. Het taxibedrijf kelderde dinsdag nog 12 procent door het nieuws dat de Amerikaanse overheid de regels rondom zzp’ers wil aanpassen. Dat betekent mogelijk dat bedrijven als Lyft en Uber een deel van hun chauffeurs in dienst moeten nemen.

De euro was 0,9701 dollar waard, tegen 0,9733 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 88,16 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 93,11 dollar per vat.