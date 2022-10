Philips afgestraft op Damrak na nieuwe slaapapneu-tegenvaller

Philips is maandag meer dan 12 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel van het zorgtechnologieconcern ging in de uitverkoop na een nieuwe tegenvaller bij de kwestie rond de slaapapneuapparaten. Philips schreef nog eens 1,3 miljard euro af vanwege de affaire. Het bedrijf verwacht dat een mogelijke schikking wegens de kwestie in de Verenigde Staten een forse hap uit de waarde van dochteronderneming Respironics zal nemen.

In bepaalde apneuapparaten van Philips kan isolatieschuim afbrokkelen, met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. De kwestie zadelde Philips eerder al op met een kostenpost van 719 miljoen euro, nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van boze patiënten. Beleggers zijn ook ontevreden over de gang van zaken en stelden Philips al aansprakelijk voor de verliezen die aandeelhouders hebben geleden.

De toelichting van Philips-topman Frans van Houten op de winstwaarschuwing was overigens zijn laatste optreden tegenover analisten. De topman wordt zaterdag opgevolgd door Roy Jakobs. Van Houten erkende dat hij een weinig opbeurende boodschap had voor zijn toehoorders.

Mede door de koersval van Philips verloor de AEX-index 0,8 procent tot 631,18 punten. Ook het verlies van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (min 5,6 procent) drukte op de leidende index in Amsterdam. Platenlabel Universal Music Group voerde de AEX aan met een winst van 2,7 procent.

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam steeg PostNL 0,3 procent. Het postbedrijf verhoogt de prijs van zijn postzegels volgend jaar met 5 cent tot 1,01 euro. Ook het verzenden van pakketten wordt duurder. De MidKap sloot met een verlies van 0,8 procent op 856,46 punten. In Parijs, Londen en Frankfurt stonden minnen tot 0,9 procent op de borden.

In Duitsland stond chemiebedrijf BASF (plus 1,6 procent) in de schijnwerpers na een handelsupdate. Het bedrijf zag zijn winst dalen onder druk van hoge kosten voor materialen en energie. Die kosten kon BASF niet volledig doorberekenen aan klanten. Credit Suisse zakte dik 4 procent in Zürich na berichten dat de Amerikaanse justitie onderzoekt of de Zwitserse bank nog altijd Amerikaanse klanten helpt om belastingen te ontduiken.

De euro was 0,9707 dollar waard, tegen 0,9733 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 87,27 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 92,36 dollar per vat.