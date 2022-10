Philips keldert in lagere AEX na winstwaarschuwing

Philips kelderde woensdag dik 9 procent na een winstalarm en was daarmee de grote verliezer in de AEX-index. Het zorgtechnologiebedrijf schrijft 1,3 miljard euro af op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten, waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen. Philips verwacht dat een mogelijke schikking wegens de kwestie in de Verenigde Staten een forse hap uit de waarde van dochteronderneming Respironics zal nemen.

Philips liet eerder al weten te onderhandelen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over een schikking. De problemen met de apneuapparaten zadelden Philips eerder al op met een kostenpost van 719 miljoen euro, nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van boze patiƫnten. Beleggers zijn ook ontevreden over de gang van zaken. De belangenvereniging voor particuliere beleggers VEB stelde Philips al aansprakelijk voor de miljardenverliezen die aandeelhouders hebben geleden. Het concern meldde in zijn winstwaarschuwing ook last te houden van onderdelentekorten.

De AEX op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 633,35 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 846,39 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,1 procent, na een onverwachte krimp van de Britse economie in augustus. De kans op een recessie in het Verenigd Koninkrijk is daarmee toegenomen.

Speciaalchemiebedrijf DSM was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 1,8 procent. ASML daalde 0,1 procent. De grote Amerikaanse chipmaker Intel, een belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML, gaat volgens persbureau Bloomberg duizenden banen schrappen.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 1,1 procent. Het vastgoedconcern heeft zijn eigen mediabureau Westfield Rise opgericht. Het bureau wordt verantwoordelijk voor de verkoop van reclame-advertenties in de winkelcentra van het bedrijf. Bij de middelgrote bedrijven zakte OCI 1 procent. Analisten van Berenberg haalden de kunstmestproducent van hun kooplijst af.

In Parijs steeg LVMH ruim 1 procent. De Franse producent van luxegoederen wist het afgelopen kwartaal flink te profiteren van Amerikaanse toeristen die in Europa dure spullen kochten. Doordat de euro onder het niveau van de dollar is gedaald, is het voor Amerikaanse toeristen voordeliger geworden om naar Europa op vakantie te gaan.

De euro was 0,9720 dollar waard, tegen 0,9733 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 89,59 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 94,87 dollar per vat.