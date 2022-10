Red Bull wil schadeclaim The Bulldog ongedaan maken bij rechter

Red Bull probeert woensdag in een kort geding te voorkomen dat het een schadevergoeding moet betalen aan coffeeshopketen The Bulldog. De keten had een claim van tientallen miljoenen neergelegd bij Red Bull in een jarenlang slepende zaak over een energiedrankje.

Eerder wilde Red Bull verhinderen dat The Bulldog een energiedrankje met de naam Bulldog op de markt zou zetten omdat dit inbreuk zou doen op de merknaam Red Bull. Maar Red Bull verloor dit. Coffeeshophouder Henk de Vries ging tot aan het Europees Hof om zijn gelijk te krijgen.

Nu eist The Bulldog een schadevergoeding van Red Bull. Volgens zakenblad Quote gaat het om een bedrag van 49 miljoen euro. Met gederfde inkomsten meegerekend zou het bedrag zelfs ruim 300 miljoen bedragen.

De Vries liet beslag leggen op bezittingen van Red Bull. Laatstgenoemde wil dit nu voor de rechter ongedaan maken. De zaak dient om 10.00 uur voor de rechtbank in Amsterdam.