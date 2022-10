Shell gaat Estse snellaadbatterijen gebruiken in mijnbouwtucks

Olie- en gasconcern Shell wil snellaadbatterijen van het in Estland gevestigde Skeleton Technologies gaan gebruiken in mijnbouwvoertuigen. De accu’s kunnen in 90 seconden opgeladen worden en lijken geschikt om zware mijnbouwtrucks te elektrificeren.

Shell is de eerste grote klant van de SuperBattery van Skeleton. De accu maakt gebruik van supercondensatoren die veel sneller kunnen worden opgeladen dan de lithiumionbatterijen die doorgaans in elektrische voertuigen worden gebruikt, aldus het Estse bedrijf. Na iedere oplaadbeurt zou een vrachtwagen voor ongeveer 30 minuten aan stroom hebben.

Shell breidt zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie uit. Het bedrijf streeft er naar eigen zeggen naar om een energieleverancier te worden die netto geen uitstoot heeft. Shell heeft zich ook aangesloten bij het Charge On-consortium onder leiding van mijnbouwbedrijven. Deze samenwerking zoekt naar manieren om vrachtwagens, die verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de mijnbouwuitstoot, te elektrificeren.

De mijnbouwindustrie wordt gezien als cruciaal voor de wereldwijde vermindering van koolstofemissies. Maar mijnen zijn een moeilijke sector gebleken om te elektrificeren, deels omdat de enorme vrachtwagens die worden gebruikt om erts te vervoeren dure lithiumionbatterijen nodig zouden hebben om operationeel te kunnen zijn.

De batterijen van Skeleton, waarvan de massaproductie gepland staat voor 2024, combineren kenmerken van traditionele batterijen met supercondensatoren die een elektrisch veld gebruiken om energie op te slaan in plaats van een chemische reactie. Supercondensatoren kunnen in enkele seconden worden opgeladen en bijna eindeloos worden herladen, maar slaan niet zoveel energie op als lithiumionbatterijen.

Skeleton zegt dat het tot nu toe 9 miljard euro aan overeenkomsten en intentieverklaringen heeft getekend. Het bedrijf heeft tot nu toe 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders en bouwt samen met Siemens een supercondensatorfabriek in Duitsland.