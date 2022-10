Supermarkten: genoeg groente en fruit ondanks crisis glastuinbouw

Bezoekers van supermarkten zullen niet geconfronteerd worden met lege schappen bij de groente- en fruitafdeling als gevolg van de financiĆ«le problemen bij Nederlandse glastuinbedrijven. “Dat komt omdat Nederland veel meer produceert dan wij als land consumeren”, zegt een woordvoerster van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

De ondernemersorganisaties Plantum en Glastuinbouw Nederland waarschuwden eerder dat bijna een derde van de glastuinbouwondernemers in ons land rekeningen niet meer kan betalen of op korte termijn in liquiditeitsproblemen komt. Hierdoor zullen er de komende tijd minder Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten op de markt beschikbaar zijn.

CBL, brancheorganisatie van supermarkten, wijst er echter op dat een heel groot deel van deze productie voor de export is bestemd. “Tussen de 70 en 80 procent gaat naar buiten. De kans dat er in onze supermarkten tekorten ontstaan is heel klein. Daar krijgen wij ook geen signalen van”, aldus de woordvoerster.

De organisatie voorziet wel dat de prijzen van groenten en fruit verder omhoog gaan als gevolg van de stijgende kosten voor onder meer energie en grondstoffen. “Dat heeft in heel de keten effect op de prijzen en uiteindelijk dus ook aan het eind in de supermarkt.”