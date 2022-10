TotalEnergies praat met vakbond CGT over staking raffinaderijen

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies heeft woensdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van de linkse vakbond CGT om de situatie bij Franse raffinaderijen en een mogelijke opheffing van de blokkades te bespreken. Door stakingen, die worden gehouden om hogere lonen af te dwingen, zijn zes van de zeven raffinaderijen in Frankrijk lamgelegd. De acties, die de derde week ingaan, hebben geleid tot lege benzinestations in het land.

Nadat de Franse premier Elisabeth Borne eerder al had gedreigd noodbevoegdheden te gebruiken om essentiƫle arbeiders weer aan het werk te krijgen, kondigde de Franse regering woensdag aan het dwangbevel daadwerkelijk in te zetten. Het personeel van een brandstofdepot bij de raffinaderij van Gravenchon-Port-Jerome, die eigendom is van het Amerikaanse ExxonMobil, zal als eerste worden gedwongen om het werk te hervatten.

Een woordvoerder van de Franse regering verklaarde woensdag dat de wekenlange staking bij de raffinaderijen “ondraaglijk” is geworden voor de bevolking. Ook sloot hij niet uit dat het personeel van de raffinaderij in Duinkerken van TotalEnergies eveneens gedwongen zal worden om weer aan het werk te gaan.

CGT, dat de stakingen leidt, liet dinsdag al weten dat elk dwangbevel van de overheid om het personeel te dwingen weer aan het werk te gaan “onnodig en illegaal” zou zijn. De vakbond noemde de maatregel een “keuze van geweld” en dreigde “de deelname aan het overleg met de regering en bedrijfsleiders” op te schorten. CGT wil een loonsverhoging van 10 procent voor het personeel van TotalEnergies.