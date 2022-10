Verzekeraar Interpolis ziet ziekmeldingen in mkb sterk toenemen

Personeel van kleine en middelgrote bedrijven heeft zich de afgelopen maanden vaker ziek gemeld. Volgens verzekeraar Interpolis, die zich baseert op meldingen van mkb’ers, lag het aantal ziekmeldingen tussen augustus en de laatste week van september 58 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook aan het einde van de lente en het begin van de zomer was het ziekteverzuim hoog. In de maanden juni, juli en augustus meldde bijna een kwart meer werknemers in het mkb zich ziek. Vergeleken met de zomermaanden in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie lag het aantal ziekmeldingen 78 procent hoger.

De zieke werknemers waren in de meeste gevallen maar kort uit de running. René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis, leidt uit informatie van het RIVM af dat vooral de omikronvariant van het coronavirus deze zomer voor veel ziekmeldingen heeft gezorgd.

Volgens Voets doen werkgevers er goed aan om maatregelen te nemen om besmettingen op de werkvloer te voorkomen. “Stimuleer bijvoorbeeld mensen met klachten om thuis te werken. We moeten waken dat we een najaar ingaan waarin bovenop het huidige tekort aan personeel, mensen uitvallen doordat zij besmet zijn met corona”, oppert hij.