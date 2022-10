Wall Street licht lager na publicatie Fed-notulen.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen de handel uit gegaan. Beleggers verwerkten onder andere de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Vooralsnog blijven de hoge rentes in stand, zo viel daarin te lezen. Pas als de inflatie tekenen van afkoeling vertoont zal de Amerikaanse centralebankenkoepel zijn beleid matigen. Beleggers zijn verder in afwachting van het inflatiecijfer dat donderdag wordt bekendgemaakt.

Beleggers hadden in het bijzonder aandacht voor een enkele opmerking uit het Fed-rapport. Mocht er onrust ontstaan op de financiƫle markten dan zou de Fed kunnen beslissen de rentes minder snel te verhogen. Mogelijk dat verhogingen dan worden teruggedraaid. Bij de laatste bijeenkomst in september verhoogde de Fed de rente voor de derde keer op rij met 0,75 procentpunt. Daarmee wil de centralebankenkoepel de inflatie in toom houden. Die staat momenteel op het hoogste punt in 40 jaar.

De leidende Dow-Jonesindex ging met een verlies van 0,1 procent de handel uit op 29.210,85 punten. De brede S&P 500 sloot 0,3 procent lager op 3577,04 punten. Daarmee zakte de graadmeter naar het laagste niveau sinds november 2020. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 10.417,10 punten.

Bij de bedrijven werd PepsiCo ruim 4 procent meer waard. De fabrikant van snacks en frisdranken boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, mede dankzij hogere prijzen voor zijn producten, en deed het beter dan de gemiddelde verwachtingen van analisten. Het bedrijf achter dranken als Pepsi, Gatorade en 7Up, maar ook Lay’s chips en cruesli van Quaker, verhoogde ook zijn verwachtingen voor de omzet en winst dit jaar.

Intel steeg 1,2 procent. Het chipconcern zou van plan zijn duizenden banen te schrappen vanwege de sterk afzwakkende vraag naar computers. Naar verwachting zal Intel het banenverlies later deze maand aankondigen.

Lyft steeg bijna 6 procent dankzij een koopadvies van het onafhankelijke analistenbureau Gordon Haskett. Het taxibedrijf kelderde dinsdag nog 12 procent door het nieuws dat de Amerikaanse overheid de regels rondom zzp’ers wil aanpassen. Dat betekent mogelijk dat bedrijven als Lyft en Uber een deel van hun chauffeurs in dienst moeten nemen.

De euro was 0,9699 dollar waard, tegen 0,9707 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 87,05 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 92,35 dollar per vat.