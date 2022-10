Werknemers touringcarbedrijven staken op 26 oktober

Leden van vakbond FNV die bij touringcarbedrijven werken leggen op 26 oktober het werk neer. Ze zijn ontevreden over een loonbod van de werkgevers. Niet alleen vinden ze het geboden loon te laag, ook duurt het afschaffen van een regeling waarbij de werknemers zes uur werken en maar vijf uur betaald krijgen hen te lang.

De werkgevers hadden op een eerder ultimatum van de vakbond gereageerd met een bod van 7 procent meer loon in 2023 en 4 procent in 2024. Daarnaast zou al het personeel eenmalig 500 euro ontvangen als compensatie voor de huidige inflatie. Vooral dat laatste “schoot in het verkeerde keelgat”, aldus FNV Toer-bestuurder Lutz Kressin.

De 5/6-regeling zou volgens het bod begin 2024 worden beĆ«indigd. Volgens Kressin willen de werknemers al begin volgend jaar een einde aan die “gehate” regeling.

Een eerste loonbod van de werkgevers werd al voor de zomer afgewezen. FNV wil een automatische prijscompensatie en 100 euro extra brutoloon per maand. De touringcarchauffeurs willen bovendien dat alle diensten volledig worden uitbetaald en dat een werkdag maximaal twaalf uur duurt.

Er werken zo’n 3000 mensen in de touringcarbranche.

Werkgeversvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) was niet direct bereikbaar voor een reactie.