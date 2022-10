ACM: consument snapt claims bedrijven over CO2-compensatie niet

Consumenten begrijpen veel claims van bedrijven over hoe ze schadelijke uitstoot compenseren niet. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek naar duurzaamheidsclaims bij de aankoop van vliegtickets. Termen als CO2-neutraal, CO2-compensatie en CO2-reductie roepen veel vragen op. Daarmee ligt volgens de toezichthouder misleiding op de loer.

Steeds meer bedrijven compenseren de CO2-uitstoot van de producten en diensten die zij verkopen. Volgens de ACM is het belangrijk dat de informatie die zij hierover geven duidelijk is voor consumenten. Een term zoals ‘CO2-neutraal’ wordt slecht begrepen, concludeert de toezichthouder. Minder dan de helft van de consumenten ziet verschil tussen CO2-reductie en CO2-compensatie. Ook denken veel consumenten dat bedrijven hun beloftes niet nakomen. “Misleiding ligt bij het gebruik van vage en onduidelijke termen op de loer. Daar treden wij dan ook tegen op”, verduidelijkt de waakhond.

Volgens de ACM loont het om claims over CO2-compensatie kritisch te bekijken. “Er zijn veel aanbieders van projecten voor CO2-compensatie, de een betrouwbaarder dan de ander. Bovendien betekent het feit dat de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd niet dat alle klimaatschade teniet is gedaan. CO2-compensatie is dus iets anders dan het verminderen van CO2-uitstoot, oftewel CO2-reductie”, aldus de toezichthouder.

Bij de aanschaf van een vliegticket is voor mensen in de meeste gevallen de prijs overigens nog altijd leidend, aldus de ACM. De toezichthouder zal de komende tijd extra letten op het gebruik van misleidende CO2-claims. De organisatie roept consumenten en bedrijven ook op om misstanden te melden. Het doen van misleidende duurzaamheidsclaims, of ‘greenwashing’, is al bij wet verboden. Evengoed wordt wetgeving hierop verscherpt.