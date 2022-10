Actievoerders willen energiefactuur in brand steken bij Eneco

Demonstranten die boos zijn over hun hoge energierekeningen gaan naar verwachting hun facturen vrijdag in brand steken bij het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam, heeft een woordvoerder van de energieleverancier bevestigd.

“Een vrouw heeft mensen opgeroepen op sociale media om hun rekeningen bij ons te komen verbranden. We zullen ze gewoon netjes ontvangen en met ze praten. Maar we zorgen natuurlijk wel dat onze mensen niet in gevaar gebracht worden”, zegt de woordvoerder. De politie is op de hoogte gebracht van de actie.

De rekeningen worden niet naast de voordeur in brand gestoken, maar op de openbare weg. “Ik begreep dat die mevrouw dat in een ton gaat doen die ze zelf meeneemt”. Hoeveel mensen er op de actie afkomen is nog onbekend. De actie wordt om 15.00 uur gehouden.

Eerder werd in het Verenigd Koninkrijk al eerder een vergelijkbare actie gehouden.