AEX poetst zwaar koersverlies weg en sluit hoger na inflatie VS

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met winst gesloten. De hoofdgraadmeter op het Damrak poetste de zware koersverliezen van eerder in de middag weg, die werden veroorzaakt door een tegenvallend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Waarschijnlijk sloegen koopjesjagers hun slag na de recente dalingen op de beurs.

De AEX eindigde uiteindelijk met een plus van 0,3 procent op 633,01 punten. Na bekendmaking van het inflatiecijfer stond er nog een verlies van wel bijna 3 procent op de borden. De MidKap steeg 1,8 procent tot 860,48 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,5 procent. De FTSE in Londen deed het wat rustiger aan met een plus van 0,4 procent.

De inflatie in de VS ging in september licht omlaag vergeleken met een maand eerder, maar was wel hoger dan verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse centrale bank doorgaan met het agressief verhogen van de rente. Er is vrees op de financiƫle markten dat die renteverhogingen een diepe recessie kunnen veroorzaken. Maar beleggers leken donderdag die vrees even aan de kant te schuiven.

Verzekeraar Aegon en platenlabel Universal Music Group (UMG) waren de sterkste stijgers in de AEX met plussen van 3,3 procent. ING, verlichtingsproducent Signify en Shell waren ook in de kopgroep te vinden met plussen tot 3,2 procent. De chipfondsen Besi en ASMI wisten de zware verliezen van eerder op de dag om te buigen in winsten tot 1,7 procent. Chipmachinefabrikant ASML sloot wel 0,7 procent lager, maar liet eerder een min van wel 9 procent zien. Grootste daler in de hoofdindex was informatieleverancier Wolters Kluwer die 3,4 procent inleverde.

In de MidKap was Air France-KLM koploper met een stijging van 6 procent. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern profiteerde van een positief handelsbericht van het Britse IAG, het moederconcern van onder meer British Airways. IAG ging in Londen 8 procent omhoog. Prijsvechter easyJet, die met voorlopige resultaten kwam, liet een plus van 2,8 procent optekenen. Lufthansa klom 4,7 procent in Frankfurt.

Fagron (min 11 procent) bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 na tegenvallende kwartaalresultaten. De toeleverancier aan apotheken blijft last houden van het wereldwijde tekort aan injectienaalden door de vaccinatieprogramma’s.

De euro was 0,9777 dollar waard, tegen 0,9707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 88,38 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 94,57 dollar per vat.