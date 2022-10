AH.nl streeft Coolblue voorbij, bol.com blijft grootste webwinkel

De webshop van Albert Heijn is vorig jaar de onlineverkoper van elektronica en witgoed Coolblue voorbijgestreefd als op één na grootste webwinkel van Nederland. De allergrootste onlinewinkel van het land blijft nog altijd bol.com, meldt kennisplatform voor e-commerce Twinkle bij publicatie van zijn jaarlijkse ranglijst.

Bol.com en AH.nl, allebei bezit van supermarktconcern Ahold Delhaize, hadden vorig jaar een omzet van respectievelijk 4,1 miljard euro en 1,6 miljard euro. Coolblue zakte voor het eerst sinds 2017 van de tweede positie en stond met een omzet van iets minder dan 1,6 miljard euro op plek drie.

Boodschappen bestellen via internet is steeds meer ingeburgerd. Daarbij werden supermarkten met een eigen webshop geholpen door de coronapandemie, die veel mensen dwong thuis te blijven om besmettingen te voorkomen. Naast de webwinkel van Albert Heijn staan ook Jumbo (plaats 7) en de puur online opererende supermarkt Picnic (plek 8) in de top 10 van Nederlandse webshops met de hoogste omzet.

Flitsbezorgers volgen pas op grote afstand. In de de top 100 van Twinkle was de eerste van deze koeriersbedrijven pas op plek 67 te vinden: Gorillas met een omzet van 73 miljoen euro. Concurrent Flink stond daar achttien plekken onder. Getir en Zapp vielen buiten de honderd grootste webwinkels van Nederland.

De nieuwe ranglijst, die samen met marktonderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam tot stand kwam, laat ook zien dat Amazon terrein wint op de Nederlandse markt, waar het techconcern sinds maart 2020 een aparte webshop heeft. Het Amerikaanse e-commercebedrijf steeg met een jaaromzet van 1 miljard euro twee plekken naar de vierde positie.