Amerikaans inflatiecijfer centraal op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Beleggers hopen dat de stijging van de consumentenprijzen in de Verenigde Staten verder is afgezwakt. De Amerikaanse centrale bank zou dan namelijk de rente in de toekomst minder agressief hoeven te verhogen om de inflatie te beteugelen. In augustus bedroeg de inflatie nog 8,3 procent en voor september wordt gerekend op een afkoeling tot 8,1 procent.

Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag werden vrijgegeven, bleek dat de beleidsmakers van de centrale bank verrast waren door het tempo waarop de inflatie steeg. De Fed-bestuurders verwachten dan ook dat de hoge rentestanden nog wel een tijd zullen aanhouden.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een lager begin en ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten donderdag overwegend minnen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 0,9 procent in.

Op het Damrak blijft Philips in de belangstelling staan. Het zorgtechnologieconcern raakte een dag eerder meer dan 12 procent aan beurswaarde kwijt na een nieuwe tegenvaller bij de kwestie rond de slaapapneuapparaten en een winstwaarschuwing.

Fagron kwam met resultaten. De toeleverancier aan apotheken zag de omzet in het derde kwartaal met 21,5 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook handhaafde het bedrijf de omzetverwachting voor het hele jaar.

Ook vastgoedfonds NSI kwam met een handelsbericht. Het bedrijf verhoogde daarin zijn winstverwachting voor dit jaar. Chiptoeleverancier RoodMicrotec opende eveneens de boeken. Het bedrijf zag de totale inkomsten in het derde kwartaal met 19 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden.

De Europese beurzen sloten woensdag in het rood. De AEX verloor 0,8 procent tot 631,18 punten en de MidKap daalde ook 0,8 procent, tot 856,46 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,9 procent. Wall Street ging licht omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 29.210,85 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent.

De euro was 0,9695 dollar waard, tegen 0,9707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 87,26 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 92,56 dollar per vat.