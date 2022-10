Biden: bestrijding wereldwijde inflatie is mijn topprioriteit

De bestrijding van de hoge inflatie wereldwijd is een “topprioriteit” van de Amerikaanse president Joe Biden. Dat meldde het Witte Huis in een verklaring. Eerder op de dag kwamen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten. De inflatie in ’s werelds grootste economie bedroeg in september 8,2 procent op jaarbasis, wat iets lager is dan een maand eerder, maar wel hoger dan verwacht.

De kerninflatie, dus exclusief de prijzen voor energie en levensmiddelen, steeg juist naar 6,6 procent, van 6,3 procent een maand eerder. Biden stelde in de verklaring dat vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de hoge inflatie, maar dat meer werk nodig is. “De prijzen zijn nog steeds te hoog. De strijd tegen de inflatie wereldwijd die landen en werkende families hier thuis raakt is mijn topprioriteit.” Hij gaf wel aan dat dankzij zijn economische plannen de VS in een sterkere positie verkeren dan andere grote economieĆ«n om de inflatie-uitdaging het hoofd te bieden.

Om de hoge inflatie tegen te gaan zijn centrale banken wereldwijd de rente sterk aan het verhogen. Op de financiƫle markten is er vrees dat die renteverhogingen een diepe economische recessie zullen veroorzaken. De aandelenbeurzen gingen donderdag dan ook stevig onderuit na bekendmaking van het Amerikaanse inflatiecijfer, omdat daardoor de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, waarschijnlijk door zal gaan met het agressief verhogen van de rente.