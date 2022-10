Bonden: manifestatie werknemers touringcarbedrijven op 26 oktober

Werknemers van touringcarbedrijven hebben een nieuw cao-eindbod van de werkgevers afgewezen, maakten vakbonden CNV en FNV bekend. Ze gaan nu een landelijke manifestatie en stakingsactie voorbereiden op 26 oktober. Werkgevers zeggen “verbijsterd” te zijn over het afwijzen van het bod.

Volgens de bonden was het nieuwe bod van de werkgevers een verbetering, maar toch niet goed genoeg. Zij eisen onder meer een salarisverhoging die de inflatie corrigeert. Ook willen ze meer aandacht voor “fatsoenlijke” rusttijden en een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

De werkgevers stellen dat ze ruim 15 procent loonsverhoging hebben geboden over een periode van twee jaar. “We gaan met het bod verder dan andere cao’s die nu in andere sectoren wel worden afgesloten en we bieden meer dan de kerninflatie. De vakbonden hebben niet onderhandeld, alleen categorisch nee gezegd en aangestuurd op acties”, zegt Bertho Eckhardt, voorzitter van Busvervoer Nederland.

Volgens onderhandelaar Fadua Toufik van CNV Vakmensen houden de werkgevers nog te veel de hand op de knip. “De geboden loonsverhoging is gewoon te laag, zeker in relatie tot de hoge werkdruk. En werkgevers zijn nog steeds niet bereid om een reiskostenvergoeding te betalen, terwijl dat toch de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn.”

De touringcarsector is relatief klein, maar wel belangrijk voor het personenvervoer. Zo worden touringcars ingezet als vervangend vervoer bij bijvoorbeeld treinstremmingen, voor schoolreisjes en vakantiereizen. In de sector werken zo’n 4000 mensen.

Waar de manifestatie gehouden gaat worden is nog niet bekend.