Cao-lonen stegen in september in hoogste tempo van deze eeuw

De lonen van werknemers voor wie in september een nieuwe cao werd afgesloten, zijn gemiddeld met 4,4 procent gestegen. Dat is de sterkste gemiddelde toename in een maand sinds de eeuwwisseling, maar de lonen gaan nog lang niet zo hard omhoog als de kosten voor de dagelijkse levensbehoeften.

De adviseur voor arbeidsvoorwaarden AWVN, die de cijfers bijhoudt, meldt dat de gemiddelde loonstijging in cao’s voor heel het jaar nu uitkomt op 3,4 procent. Sinds de jaarwisseling zijn 262 cao’s afgesloten, voor in totaal 2,7 miljoen werknemers.

De relatief sterke stijging heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen zich daardoor niet veroorloven om personeel maar weinig extra loon te bieden. Daarnaast maken veel werknemers zich zorgen over de hoge inflatie, waarvoor ze ook gecompenseerd willen worden. Ook groeide de Nederlandse economie de afgelopen kwartalen sterk.

In september kwamen dertien nieuwe cao’s tot stand. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren voor september. Maar volgens de AWVN werken opvallend veel werknemers op dit moment volgens een lopende cao. Door het afsluiten van veel nieuwe overeenkomsten in de zomer en lente heeft 94 procent van alle cao-werknemers nu een actuele cao. Meestal ligt dat percentage rond 80 procent, want werknemers en werkgevers vernieuwen vaak cao’s pas na het vervallen van de oude.